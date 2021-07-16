مدرب كايزر تشيفز: مشكلتي انتهت وسأتواجد على مقاعد البدلاء أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال ستيوارت باكستر المدير الفني لفريق كايزر تشيفز، إنه سعيد بالتواجد على مقاعد البدلاء في نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام النادي الأهلي.

وكانت إدارة النادي الجنوب أفريقيا تعاقدت مع المدرب بعد الإطاحة بجافين هانت، لكن تواجد المدرب باكستر على مقاعد البدلاء في النهائي كان محل شك بسبب بعض الأمور الإدارية.

وأضاف المدرب من خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي للمباراة النهائية: "هذه أول مباراة لي مع الفريق وسأكون على مقاعد البدلاء وهو أمر جيد، المباراة خاصة للغاية."

وأشاد المدرب الإنجليزي بحالة اللاعبين مؤكدًا أن الحالة المعنوية جيدة للغاية مشدد على أنه سعيد بالأداء المبذول من جانب اللاعبين.

وأكد أن هذه المباراة بمثابة تحدي له ولفريقه وأنهم يأخذون الأمور على محمل الجد.

ومن جانبه، قال قائد الفريق برنارد باركر: "أي لاعب كرة يحلم بالتواجد في مثل هذه المباراة وفي ومثل هذا الموقف، اللاعبين سعداء بخوض النهائي."

وأضاف: "تواجد المدرب على مقاعد البدلاء يمنحنا دفعة معنوية كبيرة، هو قريب منا، كل اللاعبين يعرفون تاريخ النادي، نحن في موقف لكتابة التاريخ، اللاعبين السابقين يدعمون الفريق بقوة وكذلك المدربين السابقين للفريق، سنبذل قصارى الجهد لكتابة المجد."