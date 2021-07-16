الشناوي: نحترم كايزر تشيفز.. ونريد اللعب مجددا في مونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

قال محمد الشناوي، حارس مرمى فريق الأهلي، إن نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز ستكون مباراة قوية، مشددًا أن إقامة النهائي في المغرب يمنح عناصر الفريق أفضلية محدودة.

ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا وهي المواجهة التي ستدور أحداثها على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.

وأضاف الشناوي من خلال تصريحات في المؤتمر الصحفي : "إقامة النهائي في بلد عربي يمنحنا بعض الأفضلية، لكن كان سيكون أفضل لو في مصر وبحضور الجماهير، ربما يكون هناك بعض الأفضلية للفريق الجنوب أفريقي لأنهم لعبو هنا قريب (يقصد أمام الوداد)، كايزر تشيفز وصلوا للنهائي وهم يستحقون ذلك."

وأكمل:"في أي بطولة نخوضها يكون اللقب هو الهدف الأول، نريد الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة العاشرة في تاريخ النادي الأهلي، من أول يوم في النسخة الحالية من البطولة ونحن نريد إحراز اللقب."

وواصل: "عناصر النادي الأهلي يحبون بعضهم البعض والعلاقة يسودها كل احترام وتقدير ونحظى جميعًا بالدعم، ولدينا طموح كبير، هناك عناصر كبيرة تساعدني في الفريق بعنصر الخبرة مثل وليد سليمان، عمرو السولية وسعد سمير، هدفنا العودة لكأس العالم للأندية."