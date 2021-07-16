موسيماني: ليس من السهل أن تكون في النهائي.. ويجب أن نكون في قمة الوعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق طلعت:

تحدث بيتسو موسيماني، المدير الفني لفريق الأهلي عن مواجهة كايزر تشيفيز بطل جنوب أفريقيا يوم السبت في المباراة النهائية لدوري أبطال أفريقيا والتي ستقام على ملعب محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء المغربية.

وكان الأهلي قد وصل إلى نهائي دوري الأبطال على حساب الترجي فيما وصل كايزر تشيفز عبر طريق الوداد المغربي.

وفي المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة قال المدرب الجنوب أفريقي: "فرصة للأهلي للفوز باللقب العاشر، فرصة للاعبين لكتابة التاريخ في دوري أبطال أفريقيا، شرف كبير لأكون هنا، الأمر ليس سهل أن تكون في النهائي، كل الفرق التي تصل إلى النهائي لديها فرصة للفوز."

وأضاف: "الأمر يتعلق باحترام كايزر تشيفز، علينا أن نحترم كايزر تشيفز الذي تخطى فرق كبيرة من أجل الوصول إلى النهائي مثل سيمبا والوداد، لديهم قوة كبيرة في الكرات الثابتة والهجمات المرتدة، الركنيات، لديهم لاعبين على مستوى عالي، مثل كاسترو وبيليات، الحارس أيضا مميز، فريق جيد وفريق كبير وعلينا أن نحترمهم."

وأكمل: "عندما تصل إلى النهائي فأنت تسير على الطريق الصحيح، لست قلقا بشأن طريقة لعب كايزر تشيفز، علي فقط أن أكون في قمة الوعي والتركيز لهم، لا يجب أن أشعر بالقلق منهم، بل يجب أن أحترمهم."

وعن الضغوط في الدوري ودوري الأبطال قال: "عندما تكون مدرب فعليك أن تتأقلم مع الضغط، عندما تكون مدرب للأهلي فإنه يكون عليك ضغط، كان علي ضغط عندما كنت مدربًا لصنداونز، إذا تعاملت مع الأمر بنجاح فإنه يمكنك العمل كمدرب."