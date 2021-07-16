على رأسهم جمعة.. تعرف على تفاصيل أستوديو نهائي دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

يستعد فريق الأهلي لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال أفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا غدًا السبت، على ملعب مركب محمد الخامس بالدار البيضاء في المغرب.

ويختتم الأهلي، مساء اليوم الجمعة، استعداده لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا.

وتنقل المباراة على شبكة قنوات "بي إن سبورتس" عبر قناتي: (bein sports1- bein sports 4) بتعليق لـ"علي محمد علي".

ويقدم الأستوديو التحليلي للمباراة أحمد فؤاد في حضور عدد من المحللين، وهم التونسي حاتم الطرابلسي، ولاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق وائل جمعة، والمغربي عزيز بنيج.