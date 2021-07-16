موعد مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا.. القنوات الناقلة والمعلق

تعرف على موعد مباراة الاهلي المصري وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي مع القنوات الناقلة والمعلق في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، بالإضافة إلى تاريخ المواجهات المباشرة بين الفريقين.

تُقام مباراة الاهلي وكايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، على المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وبدون حضور الجماهير، بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا في البلاد.

ويحين موعد مباراة الاهلي وكايزر تشيفز، يوم السبت 17 يوليو 2021، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش 20:00 بتوقيت المغرب، 21:00 بتوقيت مصر، 22:00 بتوقيت السعودية.

وينقل بث مباشر مباراة الاهلي وكايزر تشيفز، على قناة بي إن سبورتس 4، وبين سبورت بريميوم 1، بصوت المعلق الرياضي المصري “علي محمد علي”، كما ينقل على قناة المغربية الرياضية الارضية.

الطريق إلى النهائي

بدأ الاهلي مشواره في دوري أبطال أفريقيا 2021 من الدور الثاني، حيث واجه فريق سونيديب من النيجر، وانتصر عليه بنتيجة (5-1) بمجموع المباراتين، ليتأهل إلى دور المجموعات وينضم للمجموعة الأولى المكونة من، سيمبا التنزاني، المريخ السوداني، وفيتا كلوب الكونجولي.

واحتل النادي الاهلي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة، بعدما حقق 3 انتصارات، وتعادلين، وخسر في مباراة واحدة، كانت أمام سيمبا التنزاني في الجولة الثانية.

واصطدم المارد الأحمر بفريق صن داونز الجنوب أفريقي في ربع النهائي، وفاز عليه بنتيجة (3-1) بمجموع مباراتي الذهاب والإياب، قبل أن يتجاوز الترجي التونسي في نصف النهائي بنتيجة (4-0) بمجموع المباراتين.

على الجهة المقابلة، استهل كايزر تشيفز مشواره في دوري أبطال أفريقيا 2021 من الدور التمهيدي، حيث واجه باميندا الكاميروني وانتصر عليه بهدفٍ دون رد بمجموع المباراتين، وانتصر على بريميرو دي اوجوستو الأنجولي في الدور الثاني بنفس النتيجة ليتأهل إلى دور المجموعات.

ووقع كايزرشيفس في المجموعة الثالثة التي كانت تضم، الوداد المغربي، حوريا الغيني، وبيترو أتليتكو الأنجولي، وتأهل الفريق الجنوب أفريقي إلى ربع النهائي بصعوبة، مستفيدًا من نتائج المواجهات المباشرة مع حوريا بعدما تساوى الفريقين في عدد النقاط (9).

وفي ربع النهائي نجا فريق كايزرشيفس من ريمونتادا مثيرة، بأعجوبة كبيرة امام سيمبا، فبعدما فاز في لقاء الذهاب بنتيجة (4-0) في جنوب أفريقيا، خسر في لقاء الإياب بتنزانيا (3-0)، ليحجز مقعده في المربع الذهبي بشق الأنفس.

وسجل كايزرشيفس مواجهته الثالثة والرابعة مع الوداد في النسخة الحالية من دوري الأبطال في نصف النهائي، وتمكن من إقصاء الفريق المغربي بطريقة عجيبة، حيث فاز عليه في الدار البيضاء بهدفٍ دون رد، وتعادلا سلبيًا في لقاء الإياب.

حكم مباراة الاهلي وكايزر تشيفز

فاجأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، الجميع باختيار الحكم البوروندي المغمور “‏باسيفيك ندابيها وينيمانا” لإدارة نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021 بين الاهلي وكايزرشيفس.

ويعاون باسيفيك ندابيها وينيمانا في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2021، طاقم مغمور ايضًا، مكون من، الكاميروني ألفيس جاي نجيجو كمساعد أول، والأوغندي لي أوكيلو كمساعد ثاني، والجابوني إريك أوتوجو كاستان حكمًا رابعًا.

بينما سيتولى الحكم المغربي “رضوان جيد” مهمة الإشراف على تقنية الفيديو -الفار-، ويعاونه مواطنه زكريا برنسي.

ويبلغ باسيفيك من العمر 36 عامًا، ويعمل كمحاسب في البنك البريطاني، ويحمل الشارة الدولية كحكم كرة قدم منذ عام 2013، وأدار مباراة واحدة فقط في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019.

وسبق للحكم البوروندي الشاب إدارة 3 مباريات في دوري أبطال أفريقيا 2021، اثنتان منهما لنادي كايزرشيفس، الأولى كانت في دور المجموعات أمام بيترو أتلتيكو وانتهت بالتعادل السلبي، والثانية في إياب ربع النهائي أمام سيمبا وانتهت بفوز الفريق التنزاني بنتيجة (3-0).

أما المباراة الثالثة فكانت في دور المجموعات بين الهلال السوداني ومازيمبي الكونجولي؛ ولم يسبق لباسيفيك إدارة أي مباراة للنادي الأهلي المصري.

وبشكلٍ عام أدار باسيفيك 9 مباريات فقط في دوري أبطال أفريقيا على مدار تاريخه، استخدم فيها البطاقة الصفراء 26 مرة، ولم يشهر البطاقة الحمراء في أي مناسبة، واحتسب ضربة جزاء واحدة، كما أدار 7 مباريات ايضًا في الكونفدرالية آخرها في نصف نهائي نسخة 2021 بين الرجاء المغربي وبيراميدز المصري.

تاريخ مواجهات الاهلي وكايزر تشيفز

ألتقى الاهلي مع فريق كايزر تشيفز مرة واحدة فقط، وكانت في كأس السوبر الأفريقي نسخة 2002، حيث كان المارد الأحمر متوجًا ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2001 على حساب ماميولدي صن داونز بنتيجة (4-1)، بمجموع المباراتين.

بينما كان فريق كايزرشيفس بطلًا لمسابقة كأس أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس على حساب إنتر كلوب الأنجولي، بعدما فاز عليه بنتيجة (2-1)، بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وفاز الاهلي على كايزرشيفس بنتيجة (4-1) في المباراة التي أقيمت على ملعب القاهرة الدولي، ليتوج ببطولة كأس السوبر الأفريقي للمرة الأولى في تاريخه حينها، وسجل رباعية المارد الأحمر، كل من خالد بيبو، حسام غالى، عصام الحضرى، وسيد عبد الحفيظ.