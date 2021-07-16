الامارات | ليفربول يريد قطع الطريق على ريال مدريد بترضية محمد صلاح

شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يريد قطع الطريق على ريال مدريد بترضية محمد صلاح والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف موقع "ليفربول إيكو" عن مفاجأة جديدة وخطوة مهمة قامت بها إدارة ليفربول في الأيام الماضية، حيث فتحت باب المفاوضات مع النجم المصري محمد صلاح لتجديد عقده الذي ينتهي في صيف 2023. وقال الموقع أن الخطوة تأتي بمباركة من الجهاز الفني بقيادة المدرب الألماني يورغن كلوب، والذي يعتبر صلاح من الركائز الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها.

وكانت وسائل إعلام إسبانية كشفت في الساعات الماضية عن تحرك من ريال مدريد من أجل جس نبض محيط محمد صلاح بشأن انتقال مرتقب إلى القلعة الملكية، وسط صعوبات كبيرة يجدها ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي، ويرى في صلاح خير تعويض في حال فشلت الصفقة، رغم أن إدارة ليفربول متمسكة بالنجم المصري.

وكان تجديد عقد محمد صلاح نقطة الخلاف الابرز بين ليفربول واللاعب طوال الموسم الماضي، الامر الذي جعله يهدد مرات عدة بالرحيل في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد معه بهذا الشأن، حيث يطالب برفع راتبه السنوي ليتعدى الـ17 مليون يورو، بجانب مزايا أخرى.

ويحاول ليفربول ترميم صفوفه تحضيرا للموسم المقبل، بعد موسم منصرم للنسيان، وجعل من أولوياته، بحسب "ليفربول إيكو"، الحفاظ على العناصر الأساسية للفريق، ومن ذلك تجديد عقودها مع إضافة شروط تعجيزية في حال قرر اللاعب الرحيل، ومن هؤلاء بجانب صلاح، الهولندي فان دايك والسنغالي مانيه ولاعبين آخرين، وهو ما يعتبر في ليفربول أمرا مهما للغاية يجب الانتهاء منه قبل بداية الموسم الجديد.

وأرقام محمد صلاح تتحدث عن نفسها في ليفربول، إذ سجل 125 هدفا، وصنع 47، في 203 مباريات، كما أسهم بشكل كبير في تتويج ليفربول بلقب الدوري الانجليزي الممتاز في الموسم قبل الماضي، وكذلك بلقب دوري أبطال أوروبا في 2019.

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