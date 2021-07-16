شكرا لقرائتكم خبر عن اصغر لاعبة فى تاريخ مصر تشارك فى الأولمبياد ..هنا جودة من الغرامة فى الأهلى إلى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن يتخيل أحد أن تكون تلك الطفلة ذات الـ 13 عاما ستكون اصغر لاعبة تشارك في منافسات دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو ، خاصة وان الوصول إلى الأولمبياد ليس بأمر يسير بل طريق طويل ملئ بالصعاب والبطولات..

لاينكر أحد الموهبة التى تتمتع بها هنا جودة فى تنس الطاولة وقدرتها فى الفوز على منافسيها حتى وإن كانو اكبر منها سنا ، وهو ما انعكس على نتائجها فى مختلف البطولات التى شاركت فيها.

فى شهر مايو الماضى اعلن اتحاد تنس الطاولة عن قائمة اللاعبين المقرر مشاركتهم فى أولمبياد طوكيو، والتى ضمت كل من دينا مشرف، ويسرا حلمي بالاضافة إلى فرح عبد العزيز، و احمد صالح، ومحمد البيلى، بالاضافة إلى الشقيقان عمر عصر وخالد عصر.

ومنذ مايو الماضى نشبت إزمة تصريحات بين اللاعبة وزميلتها فى منتخب السيدات مريم الهضيبى ، حيث نشرت هنا عبر الفيس بوك تطالب بالمشاركة فى اولمبياد طوكيو وسط مناشدات المسئولين عن الرياضة ، ولكن ردت عليها مريم الهضيبى عبر الفيس بوك أيضا بأن المشاركات تحتاج إلى معايير و قواعد وشروط، وفى ظل حالة التراشق بينهما ، قرر النادى الأهلى تحويل الثنائي إلى التحقيق وتغريم كلا منهما مبلغ مالى قدره 10 آلاف جنيها .

ولم يقف الاتحاد موقف المتفرج بل وجه خطاب إلى وزارة الشباب والرياضة، وأصدر بيانا يوضح فيه أن اختيار اللاعبين المشاركين في طوكيو يتم بناءا على أسس وقواعد، شروط، وليس بالعاطفة، أو وفقا للبطولات المحلية، التي يتم تحقيقها، حيث أن هناك تصنيف دولى وأفريقي، وبطولات دولية وأفريقية يتم من خلالها تحديد اللاعببن المقرر مشاركتهم في الأولمبياد.

تفاجأ الجميع منذ أيام قليلة بنشر هنا جودة بطاقة المشاركة في أولمبياد طوكيو الخاصة بها ، معلنة المشاركة فى البطولة، لتكون ضمن قائمة المنتخب المصري في منافسات تنس الطاولة فى طوكيو كون اعلان الاتحاد عن اسباب ذلك او اسانيده لمشاركتها

وبذلك تكون هنا جودة أصغر لاعبة مصرية تشارك فى تاريخ الأولمبياد حيث تبلغ من العمر 13 عاما وأشهر قليلة.