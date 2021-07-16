شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن تفعيل دفع الاشتراكات "إلكترونيًا" من خلال تطبيق أعضاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت إدارة نادى الزمالك، إعلانا رسميا فى مقر الاشتراكات بقلعة ميت عقبة، وذلك لتوجيه الأعضاء إلى تفعيل تطبيق "أعضاء الزمالك" لدفع الاشتراكات إلكترونيا، وذلك لتسهيل المهمة أمام الأعضاء خلال المرحلة المقبلة، بعدما قامت إدارة نادى الزمالك بفتح باب تجديد الاشتراكات والعضويات فى مطلع شهر يوليو الجارى.



إعلان نادى الزمالك

وقررت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة حسين لبيب، بمناسبة فتح باب الاشتركات الجديدة، رد العضويات القديمة التى سقطت عضويتها بالنادى بسبب عدم سداد الاشتراك طوال أربع سنوات ماضية وأكد حسام المندوه، عضو اللجنة المكلفة لإدارة النادى، والمشرف على ملف العضوية، أن هناك فرصة أمام أصحاب تلك العضويات لاستردادها من جديد وفقا لشروط حددها النادى ولفترة معينة وذلك بالتوجه إلى إدارة الاشتراكات.

وأشار حسام المندوه إلى أن هناك إقبالا كبيرا على تجديد العضويات، وأيضا على رد العضويات التي لم يسدد أصحابها الاشتراك لأربع سنوات ماضية، ويوفر النادى كل الاشتراطات الاحترازية من أجل الحفاظ على الأعضاء من تفشي فيروس كورونا أثناء عملية التسديد، إلا إنه تم تفعيل التطبيق الإلكترونى لتوفير مزيد من الراحة والأمان للأعضاء.

ويستعد الزمالك فى الوقت الحالى لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامته يوم 3 أغسطس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيستأنف الفريق الأبيض تدريباته بداية من أيام 16 حتى 19 من شهر يوليو الجارى، ثم يحصل الفريق على إجازة يوم 20 من الشهر الجارى، وبعدها يدخل الفريق الأبيض مُعسكرًا مغلقا فى الإسكندرية، بداية من يوم 21 من شهر يوليو الجارى، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين فى الإسكندرية يومى 26 و29 من الشهر نفسه.