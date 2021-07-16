شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن مباراة المقاولون العرب وبيراميدز بالجبل الاخضر بالدوري الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف فريق المقاولون العرب نظيره بيراميدز في التاسعة مساء اليوم الجمعة على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين نستعرض كواليسها فى السطور التالية..

1_يحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بعد أن لعب 27 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 12 مباراة وسجل لاعبيه 27 هدفاً وتلقت شباكه 35 هدفاً ومازال لديه مباراة مؤجلة.

2_يحتل بيراميدز المركز التاسع برصيد 37 نقطة بعد أن لعب 25 مباراة فاز في 8 مواجهات وتعادل في 13 لقاء وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 36 هدفاً وتلقت شباكه 31 هدفاً ومازال لديه ثلاثة مباريات مؤجلة.

3_ يدخل ذئاب الجبل مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من طلائع الجيش بهدف دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة، فيما تعادل بيراميدز مع الإنتاج الحربى بهدفين لكل فريق فى اللقاء المؤجل من الجولة الثانية والعشرين للمسابقة.

4_اختارت لجنة الحكام باتحاد الكرة الحكم أحمد العدوى لإدارة مباراة بيراميدز والمقاولون العرب فى الدورى العام، ويعاونه كل من محمد السيد ومحمد مجدى سليمان مساعدان، وعارف عشرى حكم رابع، ومحمود دسوقى حكم فيديو ومحمود وفا حكم مساعد فيديو.

5_كانت مباراة الدور الأول لدوري هذا الموسم التي جمعت المقاولون وبيراميدز قد انتهت بفوز الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لذئاب الجبل، سجل ثلاثية بيراميدز أحمد سامى هدف ورمضان صبحى هدفين ، وسجل هدف المقاولون هيثم الجوينى فى اللقاء الذى أقيم بالجولة السابعة للمسابقة على ستاد الدفاع الجوى فى 15 يناير 2021.

6_بيراميدز واجه المقاولون العرب 9 مرات منذ صعوده إلى دوري الأضواء والشهرة قبل صدام الليلة، فاز بيراميدز فى أربعة مباريات وخسر مرة واحدة وتعادل أربع مرات.

7_ يسعى اليوناني جونيس المدير الفني لبيراميدز لتحقيق فوزه الأول مع الفريق بعدما تولى مسئولية السماوى خلفاً للأرجنتينى أرواباراينا ولم يعرف سوى لغة التعادل في ثلاثة لقاءات مع الاهلى 2-2 ومع انبى 1-1 ومع الإنتاج الحربى 2-2.

8_طالب عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب لاعبيه بإستغلال تراجع بيراميدز هذا الموسم وخطف النقاط الثلاث للهروب من قاع المسابقة بإستغلال المباريات المؤجلة، وأصبحت فرصة باسم علي وأحمد شكري لاعبا المقاولون ضعيفة في اللحاق بمواجهة بيراميدز، حيث يعاني الأول من شد في العضلة الأمامية، بينما يعاني أحمد شكري من تمزق في العضلة الخلفية.