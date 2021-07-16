شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يتفقد أرضية مركب محمد الخامس قبل النهائى الافريقى..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر تويتر جانب من تفقد الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للمارد الاحمر لأرضية ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء قبل الموقعة المرتقبة التى يخوضها الاهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب افريقيا في نهائي دوري الابطال الافريقى والمقرر له التاسعة مساء السبت المقبل بالمغرب.

و يخطط بيتسو موسيماني، لإجراء تعديلات على طريقة لعب الأهلي في مباراته ضد كايزر تشيفز، ويدرس أكثر من سيناريو سواء العودة للعب بطريقة 4/3/3 أو الاستمرار بطريقة 4/2/3/1 لاختيار الأفضل فيهما، بما يتناسب مع طريقة لعب الفريق الجنوب أفريقي.

طالب موسيماني لاعبيه بضرورة نقل الكرة السريع من خلال التمريرات القصيرة مع ضرورة التحرك بدون كرة لخلق مساحات وإرهاق لاعبي كايزر تشيفز حتى يتسنى لهم فتح ثغرة في دفاعه ومن ثم الوصول إلى مرماه وهز شباكه ، وطالبهم بضرورة التصويب المباشر على المرمى إذا ما وجدت فرصة للتسديد.

حذر موسيمانى لاعبيه من ترك المساحات والتي يجيدها الفريق الجنوب إفريقي وينوي الاعتماد عليها في شن هجوم خاطف على دفاع الأهلي وتهديد مرمى محمد الشناوي، حيث منح تعليمات خاصة للاعبي الوسط والدفاع بضرورة التخلص بالكرة مبكرا اذا ما وجدت في وسط ملعب الأهلي، وضرورة الاستحواذ على الكرة لمنع المنافس من تهديد مرماه.



