شكرا لقرائتكم خبر عن وليد صلاح الدين يضع روشتة الوصول للنجمة العاشرة ويحذر الأهلي من المرتدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع وليد صلاح الدين نجم النادي الأهلي روشتة عبور الفريق الأحمر لمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تجمع الأهلي وكايزر تشيفز في التاسعة مساء غداً السبت، وقال وليد صلاح الدين في تصريحات لبرنامج 60 دقيقة" عبر شاشة أون سبورت 2: أتوقع أن يبدأ موسيماني مباراة كايزر تشيفز بتشكيل مكون من، الشناوي، أكرم توفيق، بدر بانون، أيمن أشرف، علي معلول، ديانج والسولية قفشة وطاهر والشحات ومحمد شريف.

أضاف: مباراة كايزر تشيفز مهمة للجماهير واللاعبين، نتمنى أن يحصدوا العاشرة، الأهلي هو الأقوى بحكم كل المعايير، ولكن هذا لا ينطبق على المباريات النهائية، خاصة لو مباراة واحدة، قد تنتهي بركلة ركنية أو ثابتة.

واصل: بداية المباراة مهمة موسيماني أمام حلين التأمين الدفاعي أو الضغط الهجومي، وأرى أن يبدأ بتأمين دفاعي في البداية، لأن كايزر سيلعب على المرتدات، وأفضل أن يلعب بطريقة 4/2/3/2/1،

وعن طريقة لعب كايزر تشيفز قال وليد: كل المباريات الصعبة التي خاضها الأهلي كان يواجه فيها دفاعات متكتلة، وهذا ما حدث في الدور الأول من الدوري مع البنك الأهلي، وتكرر من جديد مع سيراميكا ثم المقاولون، هذه المباريات تحتاج جهد كبير واستغلال لكل العناصر هذا هو التحدي الثاني عند موسيماني.

أضاف: كل اللاعبين في الأهلي مفاتيح لعب، مهم جداً أن يكون علي معلول في حالته، لأنه قادر على فك التكتلات، وحسين الشحات مهاري في الجبهة اليمنى وقفشة لو في حالته سيحرز أهداف، ومحمد شريف يجب أن يستغل الفرص، طاهر وحسين يهدران فرص كثيرة، ولذلك يجب أن نركز لأن كايزر اذا استقبل هدف مبكر سيفتح الملعب.

واصل: إقامة النهائي من مباراة واحدة يصعب المباراة على الفريق الكبير، لكن على مباراتين يكون هناك فرصة لتعويض اللقاء الأول، وكايزر خطف الوداد بهدف في المغرب.

واختتم: كل مباراة لها ظروفها، خسارة الأهلي بخماسية من صن داونز كان لها ظروفها، في تلك المباراة الفريق كان مجهد جداً ولعب في حرارة عالية ورطوبة وصن داونز سجل هدف مبكر، الأهلي يلعب فوق بركان دائماً، اللاعبين في توتر بشكل دائم بسبب ضغط الجماهير.