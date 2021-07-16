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برة الملعب..جيدا يوسف لاعبة كرة القدم: بحب ورق العنب ونفسى اكون مذيعة

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى "جيدا يوسف " لاعبة كرة القدم فى نادى سموحة والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة فى فريقها و تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

 

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ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة؟

قراءة كتب علم النفس والتنمية البشرية بالاضافة للرسم 

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

المكرونة الالفريدو  وورق العنب والبيكاتا

 

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من نجمك المفضل ؟

أمينة خليل 

 

من مطربك المفضل ؟

امير عيد ، فرقة كايروكي بحبهم جدا

 

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لو لم تكونين لاعبة كنتى تتمنى تكونى  أيه ؟

 

ممكن مذيعة او اى حاجة اكون من خلالها مؤثرة فى المجتمع 

 

لما تتعاكسى فى الشارع .. ايه بيكون رد فعلك ؟

بتجاهل ومش برد

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مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها ؟ 

أمينة خليل ، لأن لها لقاء حببنى فيها اكتر

 

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال طبعا 

 

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ولو هترتبطى تحبى ترتبطى برجل رياضى فى تخصصك ولا وظيفة تانية؟

مش هتفرق ، الأهم يكون شخص محترم ويقدرنى ونكون متفاهمين. 

 

لو طلب منك تسيبى الرياضة هتعملى ايه؟

هرفض لان الرياضة شئ اساسى فى حياتى

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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