شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُبرم عقداً لرئيس الجهاز الطبى فى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة الزمالك، إبرام عقدا للدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبى للفريق، خلال الفترة المقبلة، حال استمراره فى رئاسة الجهاز الطبى بالموسم الجديد، حيث أخطر حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة لإدارة الزمالك، رئيس الجهاز الطبى للفريق، إن النادى يرغب فى استمراره بالموسم الجديد مع توفير كافة متطلباته فى المرحلة المقبلة، بعدما تلقى رئيس الجهاز الطبى للزمالك عرضا خارجيًا فى عهد اللجنة السابقة وتفاوض حول تفاصيله وأخطر اللجنة التى كانت تدير النادى وقتها بضرورة توفير بديل له قبل رحيله إلا إنه مع قدوم حسين لبيب لرئاسة النادى بدأت مباحثات مع رئيس الجهاز الطبى للفريق بشأن الاستمرار فى الموسم المقبل.

ومن المقرر أن تحسم لجنة الزمالك، ملف الجهاز الطبى للفريق خلال المرحلة القادمة مع إبرام عقدا للدكتور محمد أسامة بعدما كشف فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت 2، إنه يعمل فى الزمالك بدون عقد حتى الآن إلا إنه طلب أن يحدث ذلك الأمر خلال المرحلة المقبلة وهو ما ستقوم إدارة الزمالك بتنفيذه حال استمراره فى رئاسة الجهاز الطبى للفريق وتراجعه عن قبول العرض الخارجى.

ووافقت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على إضافة عضو جديد إلى الجهاز الطبي للفريق الذى يقوده الدكتور محمد أسامة، بعدما طلب الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك إضافة مدلك جديد للفريق وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة، خاصة بعدما رحل المدلك السابق بالفريق وهو عبد العزيز حمدى.

ويدرس الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، إضافة أعضاء جدد إلى الجهاز الطبي فى بعض التخصصات التي يحتاجها على أن يناقش متطلباته مع حسين لبيب رئيس النادي الذي أكد له توفير كافة الإمكانيات لإنجاح العمل داخل منظومة الفريق الأول، ويستعد الزمالك لخوض مباراته أمام غزل المحلة، المقرر إقامته يوم 3 أغسطس المقبل، فى إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز، حيث سيستأنف الفريق الأبيض تدريباته بداية من أيام 16 حتى 19 من شهر يوليو الجارى، ثم يحصل الفريق على إجازة يوم 20 من الشهر الجارى، وبعدها يدخل الفريق الأبيض مُعسكرًا مغلقا فى الإسكندرية، بداية من يوم 21 من شهر يوليو الجارى، على أن يخوض الفريق مباراتين وديتين فى الإسكندرية يومى 26 و29 من الشهر نفسه.