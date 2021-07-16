الامارات | افتتاح "كنيسة مارادونا".. أرضها عشب اصطناعي وكراسيها بالقميص 10 (صور)

شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح "كنيسة مارادونا".. أرضها عشب اصطناعي وكراسيها بالقميص 10 (صور) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مسّت وفاة الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا قلوب عشاقه في مختلف أنحاء العالم وارتفع عدد الملتحقين بالكنيسة المارادونية "المكرّسة" على اسمه في دول مختلفة مثل الأرجنتين، وإيطاليا، والبرازيل وآخرها المكسيك التي افتتحت كنيسة تحمل اسم مارادونا في ولاية بويلا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنل" الأميركية بأن الكنيسة المارادونية لا تعتبر جماعة إيمانيّة فعليّة، وإنما أقرب إلى نادي معجبين اتخذ طابعاً عباديّاً، يقلّد المنتسبون إليها بعض طقوس الديانة المسيحية، تعبيراً عن ولعهم بالنجم الراحل، وينضوي في هذا النادي محبّو مارادونا المخلصون في تطرّفهم، ويمارسون من خلاله طقوساً تحاكي القداديس والصلوات والعمادة وغيرها من أساليب التعبّد.

من جهتها، نشرت قناة روسيا اليوم صوراً لكنيسة مارادونا في المكسيك، وقالت إن مدخلها يحتوي زوج من المزهريات الكبيرة تحمل كرات القدم وصورة مارادونا وهو يرتدي قبعة شارو ترحب بالمصلين، وصور من اجتماعات مع الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو والبابا فرنسيس.

وأشارت إلى أنه يوجد في الكنيسة مذبح والأرض مغطاة بعشب صناعي وبه أشكال كروية، بينما يوجد على الجانبين كراسي مزينة بقمصان من فرق مختلفة على حد سواء المكسيكية والأرجنتيية والأوروبية، وكذلك المنتخبات الوطنية من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت أن أتباع الكنيسة المارادونية في عدة دول حول العالم بفوقون نصف مليون شخص.

يذكر أنها الكنيسة المارادونية في المكسيك تعتبر الثانية من نوعها في العالم، حيث توجد في الأرجنتين أول كنيسة في مدينة روزاريو تم إنشاؤها من قبل المعجبين بلاعب كرة القدم مارادونا عام 1998.

وكان مارادونا قد توفي في 25 نوفمبر 2020 عن عمر يناهز 60 عاماً بسبب سكتة قلبية بعد إجاراء عملية جراحية في الدماغ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news