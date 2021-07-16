الامارات | آخر التسريبات الفاضحة لرئيس ريال مدريد بيريز.. "معتوه ويمشي مثل الماعز"

شكرا لقرائتكم خبر عن آخر التسريبات الفاضحة لرئيس ريال مدريد بيريز.. "معتوه ويمشي مثل الماعز" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت وسائل الإعلام الإسبانية نشر تسريبات مجلة "الكونفدنسيال" عن تسجيل صوتي لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، ويوجه خلاله انتقادات لاذعة وإهانات بالجملة تحمل كل مظاهر التنمر إلى لاعبين سابقين أبرزهم كريستيانو رونالدو الذي وصفه بـ"الغبي والمغرور"!.

والجديد في التسريبات الجديدة أن بيريز اختار اللاعب الأسوأ على الإطلاق في صفوف ريال مدريد وهو البرتغالي لويس فيغو إلى جانب راؤول غونزاليس، فيما كان الأفضل في رأيه بلا شك الفرنسي زين الدين زيدان، بحسب "ماركا" الإسبانية.

وكشفت الترسيبات الصوتية أيضاً بأن بيريز هاجم لاعب وسط الفريق السابق الإسباني خوسيه ماريا جوتي مدرب فريق الشباب بريال مدريد الحالي ووصفه بـ"المعتوه" إذ قال: "جوتي أحمق إنه يمشي مثل الماعز، إنه ألد أعداء نفسه!"، موضحاً: "جوتي لا قيمة له، كادينا سير وكادينا كوبي (إذاعات إسبانية)، كانا مخطئين عند تعيينه كمعلق، لقد قاما باستئجار معتوه".

وأضاف: "كالديرون (مدرب الريال السابق) توهم بجوتي، لقد لعب مباراتَين بشكل جيد وظن أن عليه الوثوق به، وجدّد له عقده بعدها".

وبذلك ينضم فيغو وجوتي إلى قائمة ريال مدريد التي تعرضت للتنمر والسخرية والانتقادات اللاذعة إلى جانب راؤول جونزاليس، إيكر كاسياس، كريستيانو رونالدو، جوزيه مورينيو، فابيو كوينتراو، خورخي مينديز، فينستي ديل بوسكي، وميتشيل.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news