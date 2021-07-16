بعد رسالة الوداع.. قناة الكأس: فرجاني ساسي وصل إلى الدوحة للانضمام للدحيل



الشارقة - اميمة ياسر -

قالت قناة الكأس القطرية، ان فرجاني ساسي وصل إلى العاصمة الدوحة من أجل الانضمام لنادي الدحيل في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع الزمالك كما أخطر إدارة النادي في وقت سابق.

وأوضحت قناة "الكأس" القطرية عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "اللاعب التونسي فرجاني ساسي وصل إلى الدوحة تمهيدا للانضمام إلى نادي الدحيل".

وودع فرجاني ساسي جماهير الزمالك في رسالة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، قال فيها: "بشكر نادي الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب في الفترة الأفضل في حياتي."

وأضاف: "عشنا لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج وهي دي سنة الحياة، أتمنى من قلبي لنادي الزمالك الفوز بكل البطولات في الفترة القادمة."

وذكر حسين لبيب رئيس لجنة إدارة نادي الزمالك في وقت سابق أن فرجاني ساسي أخطرهم بانتهاء عقده في نهاية مايو الماضي.