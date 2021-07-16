موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من ثنائي كايزر تشيفز



الشارقة - اميمة ياسر -

كلف بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي لاعبيه بصرورة فرض رقابة لصيقة على ثنائي كايزر تشيفز الجنوب إفريقي سمير نوركوفيتش وكاسترو ليوناردو قبل مباراتهما غدا السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا، من أجل إيقاف خطورة ثنائي الفريق الجنوب الأكثر خطورة في صفوف منافس الأهلي ويعول عليهم الجهاز الفني كثيرا في موقعة مركب محمد الخامس غدا السبت.

وحذر موسيماني لاعبي الأهلي من خطورة الثنائي سمير نوركوفيتش وكاسترو ليوناردو اللذين يجيدان اللعب بالرأس بشكل كبير ويجيدان الارتقاء لأعلى، لذا كلف الثنائي بدر بانون وحمدي فتحي بمراقبتهما عندما يكون الفريق الأحمر في وضعية دفاعية خاصة في حال إرسال الكرات العرضية أو الكرات الثابتة.

ويرغب موسيماني في إبطال مفاتيح لعب كايزر تشيفو وعناصر الخطورة في الفريق خلال موقعة النهائي الإفريقي، والغلق على الفريق الجنوب إفريقي لمنعه من التحضير أو بناء هجمات خطيرة على مرمى الأهلي مع التنبيه على لاعبي الخط الأمامي بضرورة استغلال الفرص التي تتاح لهم ومحاولة زيارة شباك الفريق الجنوب إفريقي.