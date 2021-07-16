شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يرتدى الأحمر وكايزر تشيفز بالأصفر فى نهائى دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرتدى النادى الأهلي الزى التقليدي الخاص به في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا غدا السبت، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، وفقا لما أسفر عنه الاجتماع الفني للمباراة.



وعقد الاجتماع الفني للمباراة في أحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلي بمدينة الدار البيضاء، بحضور كل من؛ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وسمير عدلي، المدير الإداري، وماهر عبد العزيز، إداري الفريق.



وتم خلال الاجتماع الفني الاتفاق على أن يرتدي الأهلي زيه التقليدي المكون من «القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر»، فيما يرتدي حارس المرمى الطاقم اللبني.

بينما يرتدي فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، الطاقم الأصفر، فيما يرتدي حارس مرماه الطاقم الأخضر.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة صعبة غدا السبت ،أمام فريق كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة باستاد «مركب محمد الخامس» بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويأتي ظهور الأهلي في نهائي دوري الأبطال للمرة الرابعة في آخر 5 سنوات، بعدما سجل حضوره في نسخ 2017 و2018 و2020، وفي النسخة الجارية بحثًا عن تعزيز رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب.

وتوج الأهلي بلقب البطولة الأفريقية أعوام (1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012 ، 2013 ، 2020 ) ولم يحالفه الحظ في التتويج باللقب أعوام (1983، 2007، 2017، 2018).