شكرا لقرائتكم خبر عن اولمبياد طوكيو.. الكاراتيه يطير إلى اليابان 29 يوليو للمشاركة فى الدورة الأوليمبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تطير بعثة منتخب الكاراتيه إلى اليابان يوم 29 يوليو الجارى للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى تنطلق فى الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وتضم قائمة الكاراتيه فى الاوليمبياد خمسة لاعبين وهم كل من جيانا فاروق و على الصاوى ورضوى سيد وفريال أشرف و عبد الله ممدوح

وتعد أولمبياد طوكيو هى اول دورة اولمبية تشهد مشاركة الكاراتيه حيث لم تكن لعبة اولمبية خلال الدورة السابقة فى ريو دى جانيرو

كان اتحاد الكاراتيه، برئاسة محمد الدهراوى، منع أى معسكرات أو لقاءات للاعبين غير الأولمبيين أو المدربين المصريين، دون موافقة كتابية من مسئولى الاتحاد.

وأصدر الاتحاد تعميما وتنبيها مكتوبا، وهو ما أثار حالة من التساؤلات بين اللاعبين غير المؤهلين للأولمبياد خاصة أن هناك معسكرات دولية تقيمها بعض المنتخبات العربية بمصر مع اللاعبين المصريين كنوع من الاحتكاك الدولى بين اللاعبين، وكذلك استغلال فترة تأهيل المشاركين في طوكيو.