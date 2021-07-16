شكرا لقرائتكم خبر عن جبهة " فتوح - رمضان صبحى" أبرز أسلحة المنتخب الأولمبى فى طوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى، أجواء أولمبياد طوكيو سريعا والتى يقص الفراعنة شريطها بمواجهة اسبانيا يوم الخميس المقبل فى تمام التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة.

ويكثف شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب من محاضراته مع اللاعبين بهدف تذكيرهم بالتعليمات وخطة المنتخب فى بطولة أمم افريقيا 2019 تحت 23 سنة بالقاهرة والتى نجح الفراعنة فى الفوز بلقبها لأول مرة ومن ثم المشاركة فى أولمبياد طوكيو.

وتعتبر الجبهة اليسرى للمنتخب الأولمبى التى تضم أحمد فتوح ورمضان صبحى أقوى وأبرز أسلحة المنتخب فى أولمبياد طوكيو، والتى كان لها الدور الأقوى فى تتويج الفراعنة ببطولة أمم افريقيا من خلال خلق الفرص للمهاجمين وتحديدا مصطفى محمد الذى قاد الفراعنة فى البطولة الافريقية الا أنه يغيب عن الفراعنة فى الأولمبياد.

وتوجه أمس منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلى طوكيو على متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.