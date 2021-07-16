شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله جمعة والجزيري يودعان ساسي برسالة مؤثرة بعد رحيله عن الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص ثنائي الزمالك، عبد الله جمعة وسيف الدين الجزيري، على دعم فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق، بعدما أعلن رسمياً رحيله عن القلعة البيضاء، وكتب عبد الله جمعة عبر حسابه الشخصي على انستجرام: ربنا معاك ياخويا هتوحشني والله قوي أشوفك على خير يا فر.

بينما كتب سيف الجويري: صاحبي وأخويا ربي يوجهك للخير وربي يوفقك.



سيف الجزيري



عبد الله جمعة

وقرر مسئولو الزمالك، تحريك شكوى رسمية ضد الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما أعلن اللاعب رحيله بشكل رسمى عن قلعة ميت عقبة، من خلال التغريدة التى نشرها عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ومن المنتظر، أن يعلن اللاعب أيضًا خلال الأيام الحالية عن وجهته المقبلة، بعدما أكدت تقارير صحفية قطرية وصوله إلى الدوحة للانضمام إلى فريق الدحيل، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر، أن يتواصل الزمالك مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل التأكيد إن اللاعب لا يحق له الحصول على بطاقته الدولية فى ظل امتداد تعاقده مع نادى الزمالك حتى 25 أغسطس المقبل، وذلك حتى يدعم اتحاد الكرة موقف الزمالك أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عندما سيقوم اللاعب بطلب بطاقته الدولية من الفيفا، وسيضع مسئولو الزمالك الرتوش الأخيرة فى شكوى اللاعب خلال الفترة الحالية لتقديم الشكوى بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة.

وكان فرجانى ساسى قد ودع جماهير القلعة البيضاء واللاعبين والجهاز الفنى فى رسالة له على حسابه الشخصى بموقع تويتر، بعد ما انتهت علاقته بشكل رسمى مع الفريق بعد انتهاء تعاقده، قائلاً فى رسالته: "بشكر نادى الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب فى الفترة الأفضل فى حياتى عشنا فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج وهى دى سنة الحياة وأتمنى من قلبى لنادى الزمالك الفوز بكل البطولات فى الفترة القادمة".