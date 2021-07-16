شكرا لقرائتكم خبر عن سلمى أيمن تتصدر منافسات السباحة بنهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت المصرية سلمى أيمن منافسات السباحة في نهائي فردي الناشئات ببطولة العالم للخماسي الحديث للناشئين والناشئات، والتي تستضيفها ملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، في الفترة من 12 حتى 18 يوليو الجاري.

واحتلت سلمى صدارة ترتيب منافسات السباحة برصيد 290 نقطة وزمن قدره 2:10.22 دقيقة وجاءت الكورية الجنوبية سيو يونج في المركز الثاني برصيد 289 نقطة وزمن قدره 2:10.71 دقيقة والبيلاورسية كاتسيرينا إيتسينا في المركز الثالث برصيد 289 نقطة وزمن قدره 2:10.88 دقيقة.

واحتلت ملك خالد لاعبة مصر المركز التاسع برصيد 282 نقطة ومن قدره 2:14.37 دقيقة، بينما جاءت أميرة قنديل في المركز 11 برصيد 281 نقطة وزمن قدره 2:14.74 دقيقة.

وتقام بعد قليل منافسات السلاح ويليها منافسات السلاح الإضافية في تمام الرابعة ، ثم تقام أيضاً منافسات الفروسية في تمام السادسة مساء و تختتم منافسات اليوم بالليزر رن في الثامنة مساء.

وكان منتخب الناشئات قد نجح في التأهل لنهائي فردي الناشئات بـ 3 لاعبات هم سلمى أيمن وأميرة قنديل المتأهلة لأولمبياد طوكيو وملك خالد بعد تواجدهم ضمن قائمة أفضل 36 لاعبة المتأهلات للنهائي بعد تحقيقهم مراكز متقدمة في منافسات نصف النهائي.

ويشارك في منافسات اليوم 36 لاعبة من 22 دولة وهم: بيلاروسيا والتشيك وفرنسا وألمانيا وجواتيمالا والمجر وإيطاليا وكازاخستان وكوريا الجنوبية ولاتفيا وليتوانيا والمكسيك وبولندا وروسيا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد وسويسرا وتركيا وأوكرانيا بالإضافة إلى مصر الدولة المنظمة.

ويدير البطولة الدكتور شادي عبد العزيز، فيما يقود المنتخب الوطني رؤوف حسام المدير الفني للمنتخبات القومية وعمرو السيد المدير الفني للناشئين ومدربي السلاح أحمد الصغير ومحمد غيث ومحمد حسني ومحمد الصباحي وعبد الرحمن عادل وسامح مجدي، ومدربي السباحة طارق النويهي وخالد عصفور وعلي الوكيل، ومدربي الجري إيهاب سيد ومحمود السيد وهشام سليمان ومدربي الرماية إبراهيم سكر ومحمد علاء ، ومدربي الفروسية ياسر عصر وخالد السنباطي ويوسف جلال ومدرب اللياقة البدنية محمد الجمال و يوسف حسن طبيب العلاج الطبيعي ودكتور باسل جميل طبيب المنتخب القومى.