شكرا لقرائتكم خبر عن سيف الجزيري وحمزة المثلوثي يستعدان للعودة إلى مصر للانتظام فى مران الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم نادي الزمالك، صورة عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، جمعته بزميله في الفريق حمزة المثلوثي قبل مغادرة تونس، متوجهان إلى مصر، استعداداً للانتظام فى مران الزمالك بعد انتهاء الإجازة التي منحها لهم الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويعقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك اجتماعا مع لاعبي الفريق قبل انطلاق المران اليوم، عقب عودة الفريق من الراحة الطويلة التي استمرت ما يقرب من 11 يوما نتيجة تأجيل مباراة غزل المحلة ليوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الـ 28 للدورى.



الجزيري والمثلوثي



سيف الجزيري وحمزة المثلوثي

ومن المنتظر أن يشرح كارتيرون للاعبين خطة الفترة المقبلة والاستعداد لمباراة المحلة، ويخضع اللاعبون لقياسات بدنية وتدريبات تأهيل في مران اليوم وفقا للبرنامج الذي وضعه كارتيرون وجهازه المعاون.

من ناحية أخرى وافقت اللجنة المكلفة لإدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على إضافة عضو جديد إلى الجهاز الطبي للفريق الذى يقوده الدكتور محمد أسامة، بعدما طلب الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك إضافة مدلك جديد للفريق وهو ما تمت الموافقة عليه من قبل اللجنة، خاصة بعدما رحل المدلك السابق بالفريق وهو عبد العزيز حمدى.

ويدرس الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للزمالك، إضافة أعضاء جدد إلى الجهاز الطبي فى بعض التخصصات التي يحتاجها على أن يناقش متطلباته مع حسين لبيب رئيس النادي الذي أكد له توفير كافة الإمكانيات لإنجاح العمل داخل منظومة الفريق الأول.