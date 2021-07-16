شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم كايزر تشيفز أمام الأندية المصرية قبل مواجهة الأهلى فى نهائى الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا لخوض صدامه السادس أمام الفرق المصرية، حينما يواجه الأهلى فى التاسعة مساء السبت بالمغرب بنهائى دورى الأبطال الأفريقى بحثاً عن اللقب الأول في تاريخه، فيما يفتش المارد الأحمر عن لقبه العاشر في هذه البطولة.

ولعب كايزر تشيفز 5 مباريات سابقة أمام الفرق المصرية بينها مواجهة نهائية وحيدة في كأس السوبر 2002 أمام الأهلي، وفاز مرة واحدة فقط خلال تلك المباريات وتعادل مرتين مقابل الخسارة في مباراتين حيث سجل 4 أهداف واهتزت شباكه 7 مرات.

بطل جنوب أفريقيا بدأ مواجهاته أمام الفرق المصرية بفوزه الوحيد أمام الزمالك فى الدور الثانى من دورى الأبطال عام 1993 بنتيجة 2-1، قبل الإقصاء فى الإياب بخسارته 0-1 ، ثم تجاوز الإسماعيلى فى ربع نهائى كأس الكؤوس عام 2001 بالتعادل 0-0 و1-1.

وتعتبر المواجهة الأخيرة فى عام 2002، فى نهائى كأس السوبر الأفريقي عندما توج الأهلى بطلا للمرة الأولي في تاريخه بعد الفوز علي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي 4-1، في مباراة أحرز فيها عصام الحضري هدفه الشهير.