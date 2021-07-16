شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة هدافى الزمالك فى الدورى حتى الجولة الـ27.. بن شرقى يتصدر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر المغربى أشرف بن شرقى لاعب الزمالك قائمة هدافى الزمالك فى الموسم الحالى فى الدورى، وذلك حتى مباريات الجولة الـ27 بالمسابقة، حيث يتصدر الزمالك جدول ترتيب الدورى برصيد 61 نقطة، جمعها من الفوز فى 18 مباراة وتعادل فى 7 مباريات وخسر مباراتين، وأحرز لاعبوه 48 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.

وجاءت قائمة هدافي الزمالك كالتالي :

أشرف بن شرقي 12 هدفا

يوسف أوباما 9 أهداف

أحمد سيد زيزو 6 أهداف

إمام عاشور 4 أهداف

حميد أحداد 3 أهداف

فرجاني ساسي 3 أهداف

سيف الجزيري هدفين

مصفي محمد هدفين

محمد عبد الغني هدف واحد

محمود علاء هدف واحد

شيكابالا هدف واحد

طارق حامد هدف واحد

أحمد فتوح هدف واحد

أسامة فيصل هدف واحد

وتم احتساب هدف ذاتى من الخصم في مباراة الزمالك والمقاولون في الأسبوع الأول أحرزه خالد الحسيني بالخطأ في مرماه وانتهت المباراة 2/0 للزمالك.

من ناحية أخرى نفى حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك الأخبار التي نشرت عن اتصال جرى بينه وبين رئيس اللجنة المؤقتة باتحاد الكرة، وقال: "لم نتفق على شيء ولم نتحدث من أساسه".

وأضاف فى تصريحات نشرها الموقع الرسمى للزمالك، أن هذه الأخبار عارية من الصحة، وأن موقف الزمالك واضح وثابت من خلال البيان الذى أصدره بشأن طلب تعديل موعد مواجهة أسوان فى بطولة الكأس.

وقال لبيب: "لو تم أى اتصال مع اتحاد الكرة سوف نعلن ذلك فى حينه دون مواربة لأن مصلحة الزمالك لدى اللجنة المكلفة بإدارة النادي فوق أي اعتبار".

وكانت اللجنة المؤقتة التي تدير نادى الزمالك، أصدرت بيانا للرد على اتحاد الكرة فى تحديد مواعيد بعض المباريات، وأكد حسين لبيب أن القلعة البيضاء تؤكد حرصها على نجاح المسابقات المحلية، وتثمن الوقوف على مسافة واحدة مع كل الأندية، مشددًا فى مؤتمر صحفى رفض الزمالك رسميًا خوض مباراته مع أسوان، والمقرر إقامتها يوم 9 من شهر أغسطس المقبل فى نصف نهائى كأس مصر، إلا بعد إقامة باقى مباريات البطولة بالتزامن مع باقى الفرق، لفرض مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.