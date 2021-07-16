شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن نجمته العاشرة بأدغال أفريقيا.. تعرف على حكاية 6 مدربين مع الأميرة السمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الأهلى لإضافة نجمة عاشرة إلى خزائن ألقابه من دورى أبطال أفريقيا عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقى فى المباراة المقرر لها السبت المقبل فى المغرب مع مدربه الطموح الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى.

ويستعرض ”الخليج 365” فى التقرير التالى المدربين الذين حققوا ألقاب دورى أبطال أفريقيا للأهلى..

1 - موسيمانى

صاحب اللقب الأخير والنجمة التاسعة الذى حققها على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين مقابل هدف بعد غياب دام لمدة 7 مواسم عن القلعة الحمراء.

2 - محمد يوسف

حقق محمد يوسف المدير الفنى السابق للأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث قاد المارد الأحمر للتتويج بلقب البطولة عام 2013 على حساب أورلاندو بيراتيس بطل جنوب أفريقيا.

3 - مانويل جوزيه

يعتبر البرتغالي مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للنادى الأهلى هو أكثر المدربين تتويجًا بلقب بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث حصد العجوز البرتغالى لقب البطولة الأفريقية 4 مرات خلال مسيرته التدريبية مع الأهلي، اللقب الأول كان عام (2001) على حساب صن داونز الجنوب أفريقى، وحصد ثانى ألقابه الأفريقية فى عام (2005) وذلك أمام النجم الساحلى التونسى، قبل أن يتوج بلقبه الأفريقى الثالث مع المارد الأحمر عام (2006) على حساب الصفاقسي التونسي، وآخر ألقابه الأفريقية كان عام (2008) أمام القطن الكاميروني.

4-حسام البدري

حصد حسام البدرى لقب بطولة دورى أبطال أفريقيا مع الأهلى عام 2012 على حساب الترجي التونسي.

5-أنور سلامة

قاد أنور سلامة فريق الأهلي للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الثانية في تاريخه عام 1987 وذلك علي حساب أفريكا سبورت الايفواري.

6 - محمود الجوهري

حقق محمود الجوهري أول لقب لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث قاد الأهلي لحصد أول ألقابه في البطولة الأفريقية عام 1982 علي حساب اشانتي كوتوكو بطل غانا.