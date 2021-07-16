شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتغير موقف الأهلي ويدعم عرينه بعد قرار اعارة حارسه ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو النادي الأهلي في أكثر من مناسبة وبشكل رسمي عدم وجود نيه لتدعيم مركز حراسة المرمى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل الاقتناع الكبير بتواجد حراس على أعلى مستوى مقيدين داخل الفريق، وهم الحارس الأساسي محمد الشناوي وبديله علي لطفي والحارس الثالث مصطفي شوبير.

وجاءت تصريحات إدارة الأهلي في حالة استمرار الثلاثي وعدم رحيل أياً منهم في ظل التمسك بوجود محمد الشناوي ورفض أكثر من عرض لعلي لطفي وتحفظ مصطفي شوبير على الخروج معاراً في فترات الانتقالات السابقة، ولكن مصدر داخل فريق الكرة بالأهلي أكد أن موقف الأخير تغير وبدأ بالفعل في دراسة عروض الإعارة التي تلقاها في الفترة الأخيرة، مما يقربه من الرحيل عن القلعة الحمراء خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

في الوقت الذي كشف المصدر أن موقف النادي لن يتغير حتى في حالة إعارة مصطفي شوبير لسببين الأول هو وجود حراس شباب على أعلى مستوى يُمكن لأي منهم أن يحل محل شوبير وأبرزهم أحمد طارق سليمان وحمزة علاء، والسبب الثاني هو عدم الاقتناع بمستوى أياً من الحراس المعروضين على النادي في الفترة الحالية، في الوقت الذي يوجد نيه لضم المهدي سليمان حارس بيراميدز ولكن بعد انتهاء عقده مع ناديه بداية من الموسم بعد المقبل.