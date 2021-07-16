شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية والوزارة يستفسران من المصارعة عن أزمة القرار الوزارى للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تواصل هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية وكذلك عبد الأول احمد و محمد الكردى مساعدا الوزير ، مع مسئولى اتحاد المصارعة وبعثة المنتخب فى معسكر المجر للإستفسار عن ازمة القرار الوزارى الخاص بالسفر الى طوكيو ، والتى تسببت فى تهديد أشرف حافظ مدير فنى المصارعة الرومانية بالتقدم باستقالته .

وتبين بعد التواصل بين جميع الأطراف ان هناك خطأ املائي سيتم تعديله حفاظا على استقرار المنتخب قبل البطولة الهامة وهى اولمبياد طوكيو

شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة داخل اروقة اتحاد المصارعة بسبب القرار الوزارى الصادر والخاص بسفر بعثة المنتخب الى اليابان للمشاركة فى أولمبياد طوكيو .

وهدد أشرف حافظ بتقديم الاستقالة بسبب المسمى الصادر له فى القرار وهو مدرب حرة بينما هو مدير فنى للاعب عبد اللطيف منيع .

ويعد عبد اللطيف منيع احد المرشحين لحصد ميدالية أولمبية فى ظل النتائج الطيبة التي حققها فى البطولات التى شارك بها فى الفترة الأخيرة .