شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بألمانيا يؤازر منتخب الطائرة البارالبمى في معسكر برلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السفير خالد جلال سفير مصر بألمانيا على حضور المعسكر التدريبى لمنتخب مصر للكرة الطائرة البارالمبى الذى يقام بمدينة برلين استعدادا للدورة البارالمبية بطوكيو، كما حضر مباراة المنتخب الوطنى مع منتخب المانيا الودية خلال المعسكر التي انتهت بفوز المنتخب المصرى 3 / 2.

من جانبه أشاد إيهاب حسنين عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة بزيارة السفير المصرى خالد جلال وكريم مزروع سكرتير ثان السفارة خاصة أن السفير المصرى يتابع أحوال المنتخب بصفة يومية متمنيا تحقيق ميدالية للمنتخب في دوره طوكيو، مشددا على الدور التي تقوم به وزاره الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى.

في السياق ذاته أكد الدكتور مسعد العيوطى المدير الفني لمنتخب أن الفوز الثانى على التوالى على المانيا ليس مقياس خلال المعسكر التدريبى وكل فريق يقوم بتجربة لاعبيه قبل الدورة الأولمبية.

يضم الجهاز الفني كل من ومحمد بشير المدرب العام وطاهر البهائي مدرب وهاجد العنتبلى طبيب الفريق، ويضم الفريق هشام صلاح ومحمد الحناوى وصلاح عطا وأشرف زغلول وعبد النبى حسن وحسام مسعود والسيد موسى واحمد خميس وأحمد فضل ومطاوع أبو الخير ومحمد سعد وأحمد عبد الفتاح.