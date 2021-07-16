وكيل بن مالانجو: العين الإماراتي فقط من تقدم بعرض لضم اللاعب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف فوستينو مانديلا وكيل أعمال الكونغولي بن مالانجو، أن موكله تلقى عرضاً رسمياً في الفترة الأخيرة من جانب نادي العين الإماراتي.

وأضاف وكيل هداف الرجاء في تصريحات خاصة عبر "الخليج 365"، أن عرض العين بقيمة 3 ملايين دولار، مشدداً أن الصفقة متوقفة لحين انتهاء الموسم الحالي خاصة أن بطل الكونفدرالية مؤخراً أمامه نهائي ضد فريق اتحاد جدة السعودي في مسابقة البطولة العربية.

وعن وجود عروض أخرى بخلاف نادي العين، أكد وكيل بن مالانجو أن عرض الفريق الإماراتي هو الوحيد حتى الأن.

وكانت صحيفة "البطولة" المغربية، كشفت في الساعات الماضية عن وجود رغبة من نادي الشارقة للتعاقد مع بن مالانجو قبل أن تتوقف المفاوضات لأسباب مادية.

اسم مالانجو ارتبط أيضاً مؤخراً بالانتقال لصفوف الزمالك برغبة من المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون.

ويمتلك بن مالانجو (٢٧ عاماً) عقداً مع الرجاء حتى صيف عام ٢٠٢٢ بعد أن تم التعاقد معه في صفقة انتقال حر من مازيمبي الكونغولي عام ٢٠١٩.

جدير بالذكر أن بن مالانجو شارك مع الرجاء الموسم الحالي بواقع ٤٠ مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها ٢٣ هدفاً وصنع ٣ أهداف حاسمة.

وبالرغم كل التقارير التي ربطت اللاعب بعدد من الأندية إلا أن إدارة الرجاء المغربي، المتوج مؤخرًا بلقب كأس الكونفدرالية أكدت عبر بيان رسمي عزمها عدم التفريط في أي لاعب.