يوسف لمصراوي: لاعبو الأهلي بحاجة لتأهيل نفسي قبل النهائي الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

شدد محمد يوسف المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي على صعوبة مباراة الأهلي أمام كايزر تشيفز الجنوب إفريقي غدا في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال يوسف في تصريحات لمصراوي:" أحذر نجوم الأهلي من التنصات لكل ما يقال في وسائل الإعلام عن سهولة مباراة النهائي الأفريقي لأنني أراها صعبة للغاية والأمور لن تكون سهلة على النادي الأهلي كما يتخيل البعض ولذلك يجب ألا يتلفت الأهلي لموجة الفوز من الآم باللقب لأنه بهذا قد يخوضوا اللقاء بأريحية شديدة وقد ينتج عن هذا ضياع اللقب".

وأضاف:" علينا أيضا أن ننسى تماما أن كايزر تشيفز هو ثامن الدوري في بلاده وخسر بطولة الكأس هناك لسبب بسيط وهو أن النهائي الأفريقي سيكون له حسابات مختلفة تماما وهو ما تؤكده تصريحات لاعبيه".

وأوضح أن الأهلي مطالب بالضغط بشكل كبير من البداية وتسجيل أهداف لأن فريق كايزر تشيفز سيلعب بطريقة دفاعية بحتة وسيلعب علي التعادل طوال الوقت الأصلي على أقل تقدير ومطلوب من موسيماني أن يقوم بتهيئة لاعبو الاهلي نفسياً.

ويستعد الأهلي لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا غداً السبت.

ويختتم الأهلي، مساء اليوم الجمعة، استعداده لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد "مركب محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء.