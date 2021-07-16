طبيب الأهلي يكشف آخر تطورات حالة وليد سليمان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي لفريق الأهلي، أن وليد سليمان، لاعب الفريق، يواصل برنامجه التأهيلي على هامش تدريبات الأهلي في المغرب.

وقال أبو عبلة، إن حالة سليمان جيدة كما أن برنامجه التأهيلي يسير بُخطى ثابتة نحو التعافي من إصابته الأخيرة بتمزق في العضلة الخلفية.

وأوضح أن سليمان سيواصل برنامجه التأهيلي بعد عودة البعثة للقاهرة حتى يكتمل شفاؤه بشكل تام، ويعود للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية.

ويستعد الأهلي لخوض المباراة النهائية في دوري أبطال إفريقيا أمام كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا غداً السبت.

ويختتم الأهلي، مساء اليوم الجمعة، استعداده لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، أمام فريق كايزر تشيفز بطل جنوب إفريقيا، والمقرر إقامتها مساء غدٍ السبت على استاد "مركب محمد الخامس" بمدينة الدار البيضاء.