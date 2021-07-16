الامارات | مشجع يتسلل إلى استاد ويمبلي بطريقة غريبة.. ويثير الجدل حول أمن ملاعب بريطانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن مشجع يتسلل إلى استاد ويمبلي بطريقة غريبة.. ويثير الجدل حول أمن ملاعب بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبح مشجع بريطاني حديث الساعة على وسائل التواصل الاجتماعي في بلاده، بعد أن جرى تداول مقطع فيديو نشره عبر حسابه الشخصي في تطبيق "توك توك"، خلال اقتحامه للحواجز الأمنية ودخوله مجاناً إلى ملعب "ويمبلي" في العاصمة لندن لحضور المباراة النهائية التي جمعت منتخب بلاده أمام إيطاليا في نهائي البطولة الأوروبية "يورو 2020"، وهو ما أثار جدلا كبيرا حول جدوى الإجراءات الامنية حول ملاعب إنجلترا، وخاصة في النهائي الاوروبي الذي انتهى لصالح إيطاليا، وشهد شغبا واسعا قبل وبعد المباراة.

ويملك المشجع حسابا على (تيك توك) بإسم (J2hundred) ويتعدى متابعوه 1.3 مليونا. وصور نفسه وهو يقتحم الملعب الأحد الماضي، وكان في بداية المقطع قد أخبر المتابعين أنه سينشر لهم لقطات من خارج الملعب، لكنه عاد بعد ذلك ووعدهم بأنه سيحاول دخول الملعب. ووفقاً للفيديو، فإن الشاب البالغ 19 عاما، عثر على فجوة في أحد الأسوار وتسلل عبرها واخترق الحواجز ودخل إلى الاستاد عبر مخرج الطوارئ، وهنالك كان قادراً على الجلوس بين الجماهير، ومشاهدة المباراة بأكملها، وهي المواجهة التي خسرها منتخب بلادهم بركلات الترجيح.

وتعهد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بإجراء مراجعة شاملة بشأن كيفية تمكن بعض الأشخاص الذين لا يحملون تذاكر، من الولوج إلى استاد ويمبلي بعد خرق الإجراءات الأمنية خلال المباراة. وجرى ادانة سلوك المشجع على وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أعلنت شرطة العاصمة أنها اعتقلت 53 شخصاً بخصوص الأحداث التي رافقت المباراة النهائية. وأصبح المشجع مادة خصبة لدى الجماهير الإنجليزية على مواقع التواصل الاجتماعي، واستخدمت بعضها طريقته في التسلل في مقاطع فيديو أخرى بعيدة عن كرة القدم.

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