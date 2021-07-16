شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أيام.. الزمالك يحرك شكوى رسمية ضد فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو الزمالك، تحريك شكوى رسمية ضد الدولى التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط الفريق، خلال الأيام المقبلة، وذلك بعدما أعلن اللاعب رحيله بشكل رسمى عن قلعة ميت عقبة، من خلال التغريدة التى نشرها عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، ومن المنتظر، أن يعلن اللاعب أيضًا خلال الأيام الحالية عن وجهته المقبلة، بعدما أكدت تقارير صحفية قطرية وصوله إلى الدوحة للانضمام إلى فريق الدحيل، خلال موسم الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر، أن يتواصل الزمالك مع الاتحاد المصرى لكرة القدم، من أجل التأكيد إن اللاعب لا يحق له الحصول على بطاقته الدولية فى ظل امتداد تعاقده مع نادى الزمالك حتى 25 أغسطس المقبل، وذلك حتى يدعم اتحاد الكرة موقف الزمالك أمام الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، عندما سيقوم اللاعب بطلب بطاقته الدولية من الفيفا، وسيضع مسئولو الزمالك الرتوش الأخيرة فى شكوى اللاعب خلال الفترة الحالية لتقديم الشكوى بشكل رسمى خلال الأيام المقبلة.

وكان فرجانى ساسى قد ودع جماهير القلعة البيضاء واللاعبين والجهاز الفنى فى رسالة له على حسابه الشخصى بموقع تويتر، بعد ما انتهت علاقته بشكل رسمى مع الفريق بعد انتهاء تعاقده، قائلاً فى رسالته: "بشكر نادى الزمالك وجماهيره وكل الأجهزة الفنية واللاعبين على كل الدعم والحب فى الفترة الأفضل فى حياتى عشنا فيها لحظات صعبة ولحظات جميلة من الفرح والتتويج وهى دى سنة الحياة وأتمنى من قلبى لنادى الزمالك الفوز بكل البطولات فى الفترة القادمة".

وجهزت إدارة نادى الزمالك، جميع الأوراق المطلوبة لتقديم الشكوى ضد فرجانى ساسى بداعى انقطاعه عن التدريبات حيث كان من المفترض عودته بعد المشاركة مع منتخب تونس فى مبارياته الأخيرة وهو ما لم يحدث حيث قام اللاعب بإرسال خطاب للتأكيد على انتهاء عقده بنهاية شهر مايو الماضى.

واتخاذت إدارة الزمالك خطوات جادة لحفظ حقوق النادى ضد فرجانى ساسي، وجهزت إدارة الزمالك ملفا كاملا عن العقوبات التى تم توقيعها على اللاعب مع نسخة من لائحة الفريق للاستشهاد بها فى فترة انقطاعه عن التدريبات، والتى امتدت من يوم 17 يونيو الماضى، وذلك بعدما أبلغ محامى ساسى إدارة الزمالك أنه لن يعود وتم انهاء التعاقد بنهاية يونيو الماضى.