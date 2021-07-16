شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى طريقه سالك أمام أندية جنوب أفريقيا فى النهائى قبل الصدام الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لمواجهة نظيره كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى، والمقرر له التاسعة مساء السبت بالمغرب.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى يواجه فيها الأهلى منافس من جنوب أفريقيا فى النهائى الأفريقى، ففى نسخة 2001 التقى الأهلى مع صن داونز الجنوب أفريقى فى نهائى دورى الأبطال، حيث تعادل الفريقان فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا بنتيجة 1-1، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بالقاهرة بنتيجة 3-صفر ليتوج باللقب.

وفى نسخة 2013 التقى الأهلى مع أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقى، حيث تعادل الفريقان بنتيجة 1-1 فى مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا، بينما فاز الأهلى فى مباراة العودة بنتيجة 2-صفر ليتوج باللقب ايضاً.