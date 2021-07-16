شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة - خطأ طبي وراء إصابة الحارس أحمد الشناوي بالرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مطلع تفاصيل مثيرة في إصابة أحمد الشناوي حارس بيراميدز بقطع في الرباط الصليبي، الأمر الذي يستلزم سفر الحارس الدولي لألمانيا خلال الأيام القادمة لإجراء الجراحة والبدء في التأهيل، وهي الأمور التي من المقرر أن تبعد الشناوي عن الملاعب وتدعيم فريقه لقرابة الـ8 أشهر، وتابع المصدر أن الشناوي سيعرض نفسه على الطبيب الألماني الذي أجرى له نفس الجراحة في نفس الركبة اليسرى عندما كان لاعباً في الزمالك وتعرض لقطع في الرباط الصليبي فيها.

وفجر المصدر مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيده أن سبب تجدد إصابة الشناوي هو خطأ طبي من الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة الاولى عندما كان لاعباً في الزمالك، بعد أن قام وقتها بعمل جراحة الرباط الداخلي والغضروف، وفضل الطبيب عدم اجراء عملية الرباط الصليبي، وهو الأمر الذي ثبت خطأه بعد تجدد إصابة الشناوي.

ويسافر الشناوي لألمانيا لعرض نفسه على نفس الطبيب الألماني الذي أجرى له الجراحة لكونه قام بعلاجه من قبل، في الوقت الذي لم يُحدد الحارس الدولي هل سيجري الجراحة الجديدة معه أم سيقوم باستدعاء طبيب الماني أخر اثناء اقامته هناك.