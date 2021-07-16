شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الطاولة يطير إلى طوكيو غدا للمشاركة فى الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطير بعثة منتخب تنس الطاولة، إلى طوكيو غدا للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية التى تقام فى الفترة من 23 يوليو وحتى 8 أغسطس المقبل.

وتضم البعثة، كل من على مستوى السيدات دينا مشرف، ويسرا حلمي بالإضافة إلى فرح عبد العزيز، وهنا جودة التى تشارك كأصغر لاعبة فى الأولمبياد.

وعلى مستوى الرجال يشارك الرباعى أحمد صالح، ومحمد البيلى، بالإضافة إلى الشقيقان عمر عصر وخالد عصر.

وحجز تنس الطاولة عدة مقاعد فى أولمبياد طوكيو، حيث تأهل منتخب السيدات لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للسيدات بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية، ومنتخب الرجال لتنس الطاولة فى منافسات الفرق للرجال بعد فوزه بذهبية دورة الألعاب الأفريقية.