الامارات | يوسف البطران رئيسا لمجلس إدارة نادي الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف البطران رئيسا لمجلس إدارة نادي الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - علمت "الإمارات اليوم" من مصدر رسمي تكليف يوسف البطران، برئاسة مجلس إدارة نادي الامارات، وذلك خلفا لمجلس الادارة السابق برئاسة محمود الشمسي.

وستكون اول مهمة للبطران قيادة الفريق الاول لـ"الصقور" في الموسم المقبل لدوري الخليج العربي، وتنتظره واجبات مهمة تتعلق بالتعاقد مع جهاز فني ولاعبين اجانب لتدشين الاستعدادات الرسمية.

وكان البطران شغل عدة مناصب سابقة في نادي الإمارات، منها مشرف الفريق الاول وعضوية مجلس الادارة، عندما لعب فريق الإمارات في دوري ابطال اسيا اضافة الى كونه لعب في صفوف "الصقور" عدة مواسم.

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