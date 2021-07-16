تفاصيل الساعة والملعب والقنوات المفتوحة .. الأهلي يواجه كايزر تشيفز في نهائي أفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر - يلتقي غدا النادي الأهلي مع كايزر تشيفز نهائي في دوري أبطال أفريقيا بين مساء السبت في المغرب .

الموعد : التاسعة بتوقيت القاهرة

الملعب : محمد الخامس بالدار البيضاء

تذاع المباراة على القناة المفتوحة ، على قناة أون تايم سبورتس على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضي UHF 32، وقناة تايم سبورت من التردد الأرضي UHF 32 .

تردد قناة beIN SPORTS HD 4:

القمر: نايل سات التردد: 11548 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 6/5

القمر: سهيل سات التردد: 11585 عمودي V معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2

القمر: يوتل سات 8 غرب التردد: 11054 أفقي H معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/2.