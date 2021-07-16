شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لرباعى الأهلى المشارك فى أوليمبياد طوكيو اليوم بعد سلبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع رباعى فريق الأهلى محمد الشناوى وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، لمسحة جديدة اليوم الجمعة بمقر الإقامة بالمغرب بعد ثبوت سلبية المسحة الأولى التى خضع لها الرباعى بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، حيث تقرر إجراء رباعي الأهلي مسحتين قبل سفرهم إلى اليابان للانضمام للمنتخب الأوليمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

وخضع أفراد بعثة النادي الأهلي للمسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الاأفريقي لكرة القدم كاف قبل المباراة بـ48 ساعة، حيث ظهرت النتيجة سلبية لجميع أفراد البعثة.

يذكر أن قائمة الأهلي في المغرب، تضم 28 لاعباً، وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.

خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي..