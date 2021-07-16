شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة جديدة لرباعى الأهلى المشارك فى أوليمبياد طوكيو اليوم بعد سلبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يخضع رباعى فريق الأهلى محمد الشناوى وصلاح محسن وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، لمسحة جديدة اليوم الجمعة بمقر الإقامة بالمغرب بعد ثبوت سلبية المسحة الأولى التى خضع لها الرباعى بالتنسيق مع الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي، حيث تقرر إجراء رباعي الأهلي مسحتين قبل سفرهم إلى اليابان للانضمام للمنتخب الأوليمبي والمشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.
وخضع أفراد بعثة النادي الأهلي للمسحة الطبية حسب تعليمات الاتحاد الاأفريقي لكرة القدم كاف قبل المباراة بـ48 ساعة، حيث ظهرت النتيجة سلبية لجميع أفراد البعثة.
يذكر أن قائمة الأهلي في المغرب، تضم 28 لاعباً، وهم:
حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني.
خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات.
خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن، ووالتر بواليا، وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي..