شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة العالم للاسكواش فى شيكاغو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، مساء اليوم الجمعة، منافسات الدور التمهيدى الثانى ببطولة العالم للاسكواش، المقامة حالياً فى شيكاغو خلال الفترة بين 14 إلى 22 يوليو الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 500 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات، حيث تستمر منافسات الدور التمهيدى الثانى حتى الساعات الأولى من صباح غد السبت.

وحجز 12 لاعباً مقعدهم فى الدور التمهيدى الثانى للبطولة بمنافسات الرجال، بينما حجزت 8 لاعبات مقعدهن في منافسات السيدات.

ويعتبر طارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث عالمياً للرجال، ونور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً للسيدات، هما حاملا لقب البطولة عن النسخة الماضية.

كما تعتبر هذه النسخة فاصلة فى تحديد التصنيف العالمى للرجال، خاصة مع تضاؤل الفارق بين على فرج لاعب وادى دجلة والمصنف الأول عالمياً ومحمد الشوربجى المصنف الثانى.

وجاءت مباريات اليوم كالتالي:

ـ طارق مؤمن ويوسف سليمان

ـ عمر مسعد والانجليزي جورج باركر

ـ كريم عبد الجواد والأسباني بورجا جولان

ـ نوران جوهر والأسكتلندية ليسا أيتيكين

ـ سلمى هاني و زينة مقوي

ـ هانيا الحمامي ولاعبة هونج كونج هو تزي لوك

ـ مروان الشوربجي ومحمد الشربيني

ـ فارس الدسوقي والياباني ريوسي كوبايشي

ـ نادين شاهين والماليزية راشيل أرنولد

ـ محمد أبو الغار والمكسيكي أرتورو سالازار

ـ يوسف إبراهيم والأمريكي شاهجاهان خان

ـ روان العربي والأمريكية صابرينا صبحي

ـ مازن هشام والفرنسي بابتيستي ماسوتي

ـ نور الشربيني والفنلندية إيميليا سويني

ـ علي فرج والماليزي إين يونج

ـ ندى عباس والأمريكية أماندا صبحي

ـ محمد الشوربجي والانجليزي باتريك روني