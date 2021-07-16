شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يكشف تطورات برنامج تأهيل وليد سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى إن وليد سليمان لاعب الفريق يواصل برنامجه التأهيلى على هامش تدريبات الأهلى فى المغرب.

وأوضح طبيب الأهلى أن حالة وليد سليمان جيدة كما أن برنامجه التأهيلى يسير بُخطى ثابتة نحو التعافى من إصابته الأخيرة وهى تمزق فى العضلة الخلفية.

وأشار الدكتور أحمد أبو عبلة إلى أن وليد سليمان سيواصل برنامجه التأهيلي بعد عودة البعثة للقاهرة تمهيداً لعودته لتدريبات الفريق الجماعية حينما يكتمل شفاؤه بشكل تام.

ويستعد الأهلي لمواجهة كايزر تشيفز في التاسعة مساء غد السبت، بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت المغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.