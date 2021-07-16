شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ وعدلى فى الاجتماع الفنى لمباراة الأهلى وكايزر تشيفز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحضر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى وسمير عدلى المدير الإدارى للفريق صباح اليوم الجمعة، الاجتماع الفنى الخاص بمباراة كايزر تشيفز فى نهائى أفريقيا.

ويتم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى الذى سيُعقد بأحد الفنادق القريبة من مقر إقامة الأهلى بالمغرب على جميع التفاصيل الخاصة بمباراة نهائى أفريقيا وترتيبات دخول الفريقين وغيرها من الأمور المتعلقة بالمباراة النهائية.

ويلتقى الأهلى مع كايزر تشيفز فى التاسعة مساء غد السبت، بتوقيت القاهرة ، الثامنة بتوقيت المغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا بإستاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وينوي موسيماني فرض رقابة لصيقة على عناصر القوة في صفوف كايزر تشيفز لمنعهم من تشكيل خطورة على مرمى الأهلي، كما طالب لاعبيه بضرورة التمركز الجيد والانتشار بشكل صحيح داخل الملعب والالتزام بالتعليمات الفنية والخطط التي ينوي تطبيقها في اللقاء للعبور باللقاء إلى بر الأمان، ومن أبرز العناصر التي ينوي موسيماني فرض الرقابة عليها في النهائي الإفريقي سمير نوركوفيتش وماتيابا وكاسترو.

يعكف موسيماني خلال التدريبات الجماعية للأهلي بالمغرب على تطبيق بعض الجمل مع لاعبيه لتدريبهم على التعامل مع مثل هذه الكرات ومنع لاعبي الفريق الجنوب إفريقي من تهديد مرمى محمد الشناوي من الأطراف، ويرغب في تطبيق بعض الجمل الخاصة لتعامل دفاع الأهلي في مثل هذه المواقف، وعلى ضرورة التعامل مع الكرة وتطفيشها قبل الوصول للاعبي كايزر تشيفز داخل منطقة جزاء الأهلي.