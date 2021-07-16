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غرف مزدوجة للمنتخب الأولمبى فى طوكيو.. حجازى يرافق رمضان صبحى

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القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تسكين لاعبى المنتخب فى غرف مزدوجة بناء على قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، والذى تم إخطار الجهاز الفنى به قبل السفر.

وقرر الجهاز الفنى للمنتخب أن يرافق رمضان صبحى فى الغرفة زميله أحمد حجازى، خاصة أن حجازى ورمضان يعتبران القائدان الأول والثانى للفراعنة فى الأولمبياد.

وتوجه أمس منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلى طوكيو على متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين  يوم 25  ثم أستراليا يوم 28.

وتلقى النادى الأهلى تأكيدات من المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تفيد بوجود طائرة خاصة سوف تنقل رباعى المارد الأحمر محمد الشناوى وأكرم توفيق وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر لليابان عقب نهاية مباراة الأهلى مع كايزر تشيفز بطل جنوب أفريقيا فى نهائى دورى الأبطال الأفريقى، المقرر لها السبت المقبل بالمغرب للحاق ببعثة الفراعنة الصغار فى طوكيو للمشاركة فى الأولمبياد.

 

وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.

 

وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس .

 

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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