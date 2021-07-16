شكرا لقرائتكم خبر عن غرف مزدوجة للمنتخب الأولمبى فى طوكيو.. حجازى يرافق رمضان صبحى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب تسكين لاعبى المنتخب فى غرف مزدوجة بناء على قرار اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو، والذى تم إخطار الجهاز الفنى به قبل السفر.
وقرر الجهاز الفنى للمنتخب أن يرافق رمضان صبحى فى الغرفة زميله أحمد حجازى، خاصة أن حجازى ورمضان يعتبران القائدان الأول والثانى للفراعنة فى الأولمبياد.
وتوجه أمس منتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب إلى طوكيو على متن طائرة خاصة استعدادا للمشاركة فى أوليمبياد طوكيو 2021 التى تنطلق يوم 22 يوليو بمباراة إسبانيا ثم الأرجنتين يوم 25 ثم أستراليا يوم 28.
وتلقى اتحاد الكرة المصرى والمنتخب الأولمبى، بقيادة شوقى غريب، خطاباً من اللجنة الأولمبية الدولية يخطرهم فيه برفع اسم مصر من بين البعثات التى ستخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام قبل انطلاق أولمبياد طوكيو.
وأوضح مسئولو اتحاد الكرة أن منتخب مصر الأولمبى لن يخضع للحجر الصحى فى طوكيو لمدة 3 أيام، كما كان مقررا، حيث وضعت اللجنة المنظمة اسم مصر من بين الدول الآمنة التى تم فيها السيطرة على الإصابات بفيروس كورونا.