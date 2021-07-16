شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يؤدى صلاة الجمعة بفندق الإقامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صلاة الجمعة، اليوم، بمقر إقامة الفريق فى المغرب، واتفق سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق وسمير عدلى المدير الإدارى على تخصيص قاعة فى الفندق يؤدى فيها الفريق وبعثة الأهلى صلاة الجمعة.

ويلتقى الأهلى مع كايزر تشيفز فى التاسعة من مساء غد السبت، بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت المغرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا باستاد محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وتضم قائمة الأهلي في المغرب ، 28 لاعباً ، وهم: حراسة المرمى: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير. خط الدفاع: محمود وحيد ومحمود متولي، ورامي ربيعة و ياسر إبراهيم وأيمن أشرف، وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول و محمد هاني. خط الوسط : حمدي فتحي وأليو ديانج وعمرو السولية و محمد مجدي أفشة، وكريم نيدفيد ومحمد محمود، وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات. خط الهجوم: محمود كهربا ومروان محسن ومحمد شريف وصلاح محسن ووالتر وباليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي

نجح الأهلي فى الفوز بثلاث مباريات على سموحة والمقاولون والمقاصة وتعادل مع بيراميدز قبل خوض نهائى دورى أبطال أفريقيا فلم تفلت من يديه سوى نقطتين فقط خسرهما بلدغة قاتلة من بيراميدز فى اللقاء الذى انتهى بالتعادل 2-2 بخطأ من حارسه محمد الشناوى فى الدقائق القاتلة، وبخلاف ذلك سحق المارد الاحمر منافسيه بثلاثيات ورباعيات مسجلا 12 هدفا فى 4 مباريات.