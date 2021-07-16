وصول بعثة المنتخب الأولمبي إلى طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

وصلت بعثة منتخب مصر الأولمبي، صباح اليوم الجمعة، إلى العاصمة اليابانية طوكيو، للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020" بعد أيام قليلة.

وخاض لاعبو المنتخب الأولمبي، أمس الخميس، حصة تدريبية خفيفة في صالة "الجيم"، قبل التوجه إلى مطار القاهرة ومنه إل اليابان؛ حيث ظهرت على أفراد البعثة ملامح التفاؤل.

وكان شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأوليمبي، قد أعلن في وقت سابق القائمة التي ستخوض دورة أوليمبياد طوكيو المقرر انطلاقها يوم 22 يوليو الجاري.

يُذكر أن قرعة الأولمبياد كانت قد أوقعت مصر في المجموعة الثالثة القوية إلى جانب الأرجنتين وإسبانيا وأستراليا.