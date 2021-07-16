سمير نوركوفيتش يحمل أحلام كايزر تشيفز للتتويج بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

يسعى الصربي سمير نوركوفيتش، مهاجم فريق كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، للتتويج بأول لقب في مسيرته الكروية، عندما يقود فريقه لمواجهة الأهلي بنهائي بطولة دوري ابطال أفريقيا لكرة القدم غدا السبت.

وتضع جماهير كايزر آمالا عريضة على نوركوفيتش من أجل انتزاع اللقب الأول للفريق بدوري الأبطال، خاصة بعد الأداء اللافت الذي قدمه طوال النسخة الحالية للبطولة، والذي كلله بتسجيله هدف التأهل للمباراة النهائية للمسابقة القارية في مرمى الوداد البيضاوي المغربي.

بدأ نوركوفيتش /29 عاما/، المولود في مدينة توتين بجنوب غرب صربيا، مسيرته الاحترافية عام 2011، مع فريق كوشيتسه، الذي استمر معه حتى عام 2015، وتخلل تلك الفترة إعارته لأندية فيون زلاتي مورافسي، وداك دونايسكا ستريدا، وسلوفان دوسلو سالا في سلوفاكيا.

لم يكتب النجاح لتجارب نوركوفيتش مع تلك الفرق، لينضم بعد ذلك لفريق بوهروني السلوفاكي عام 2016، حيث أحرز 9 أهداف في 18 مباراة لعبها مع الفريق، ليعود بعدها في تجربة قصيرة لفيون زلاتي مورافسي في 2017، ثم انتقل مجددا لبوهروني في نفس العام.

وتفجرت موهبة نوركوفيتش الحقيقية مع فريق كومارنو السلوفاكي، الذي انضم إليه موسم 2017 / 2018، حيث سجل معه 35 هدفا في 41 مباراة، ونال لقب هداف دوري الدرجة الثانية السلوفاكي موسم 2018 / 2019 برصيد 23 هدفا في 28 لقاء.

وجذب تألق نوركوفيتش اهتمام إدارة كايزر تشيفز، الذي انتقل إليه موسم 2019 / 2020، ليسجل معه 13 هدفا بالإضافة لصناعته 6 أهداف خلال 26 مباراة بالدوري الجنوب أفريقي في موسمه الأول مع الفريق، ويساهم في حصوله على المركز الثاني بترتيب المسابقة المحلية آنذاك.

وحاول الأهلي التعاقد مع نوركوفيتش بعد تألقه مع كايزر في تشرين نوفمبر الماضي، بناء على توصية من الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، مدرب الفريق الأحمر، لكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح، ليواصل اللاعب الصربي مشواره مع الفريق الملقب بـ(الملوك).

وفي موسم 2020 / 2021، اكتفى نوركوفيتش بتسجيل 6 أهداف وصناعة 4 أهداف أخرى خلال 31 مباراة مع الفريق بجميع البطولات، لكنه تقاسم صدارة ترتيب هدافي كايزر بدوري الأبطال في تلك النسخة مع زميله إريك ماتوهو برصيد 3 أهداف لكل منهما.

ويحلم نوركوفتيش بقيادة كايزر للفوز بدوري الأبطال والتأهل لكأس العالم للأندية باليابان في كانون ديسمبر المقبل، حيث صرح لوسائل الإعلام بجنوب أفريقيا قائلا "شرف كبير خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا لأنني أحلم منذ الصغر بهذا الأمر".

أضاف نوركوفيتش "المباراة تعني الكثير بالنسبة لي ولمسيرتي، فمنذ أن بدأت لعب كرة القدم كان هذا حلم أعمل بجد من أجل تحقيقه ولا أستطيع الانتظار حتى يأتي موعد المباراة، التي تعني الكثير أيضا للنادي خاصة وأنه إنجاز لم يحدث من قبل للفريق أن يصل للمباراة النهائية".