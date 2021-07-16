موسيماني يتطلع لمعانقة المجد مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

يسعى بيتسو موسيماني، مدرب الأهلي، لمعانقة المجد، حينما يقود الفريق الأحمر أمام كايزر تشيفز الجنوب أفريقي غدا السبت في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بمدينة الدار البيضاء المغربية.

ويتطلع موسيماني، للتتويج بلقبه الثاني بدوري الأبطال مع الأهلي في أقل من 8 أشهر، بعدما حصل معه على البطولة في تشرين نوفمبر الماضي، عقب فوزه في نهائي القرن على الغريم التقليدي الزمالك.

كما يطمح موسيماني لحصد لقبه الرابع قبل أن يكمل عامه الأول مع الأهلي، الذي تولى قيادته في أكتوبر الماضي خلفا للسويسري رينيه فايلر، بعدما فاز معه بكأس مصر العام الماضي، والسوبر الأفريقي هذا العام، بخلاف تتويجه بدوري الأبطال.

ويبحث موسيماني عن التتويج بدوري الأبطال للمرة الثالثة في مسيرته التدريبية، بعدما سبق له قيادة فريقه السابق صن داونز الجنوب أفريقي للفوز بالبطولة عام 2016 على حساب الزمالك أيضا.

وفي حال حصوله على اللقب في لقاء السبت، سيصبح الجنوب أفريقي ثاني أكثر المدربين فوزا بدوري الأبطال، بعد الأسطورة البرتغالي مانويل جوزيه، الذي نال اللقب 4 مرات مع الأهلي.

ويمتلك موسيماني خبرة لا يستهان بها في الملاعب الأفريقية، حيث بدأ مسيرته التدريبية عام 2001 مع فريق سوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي، الذي بقى على رأس قيادته الفنية حتى عام 2007، توج خلالها معه بكأس جنوب أفريقيا عام 2005، كما حصل معه على وصافة الدوري الجنوب أفريقي مرتين.

تولى موسيماني منصب المدرب المساعد لمنتخب جنوب أفريقيا ما بين عامي 2006 و2010، حيث كان مساعدا للبرازيلي كارلوس ألبيرتو باريرا مدرب المنتخب الملقب بـ(الأولاد) في كأس العالم 2010 التي استضافتها جنوب أفريقيا، قبل أن يخلفه في منصب المدير الفني للمنتخب، الذي مكث به حتى عام 2012، ليبدأ بعدها مشواره الحافل مع صن داونز، الذي استمر حتى العام الماضي.

توج موسيماني مع صن داونز بالدوري الجنوب أفريقي 5 مرات، وكأس جنوب أفريقيا مرتين، وكأس دوري جنوب أفريقيا مرتين أيضا، بخلاف لقب دوري الأبطال عام 2016، وكأس السوبر الأفريقي في العام التالي.

حصل موسيماني على العديد من الجوائز الفردية خلال مشواره التدريبي، حيث نال جائزة مدرب العام في أفريقيا عام 2016، وكذلك جائزة أفضل مدرب بدوري جنوب أفريقيا 5 مرات، كان آخرها موسم 2019 / 2020.

بعد انتهاء رحلته مع صن داونز، بات موسيماني أول مدرب من القارة السمراء يتولى تدريب الأهلي، ليستعد الآن لمواجهة كايزر تشيفز، الذي كشف أنه فريق الطفولة المفضل بالنسبة له.

ويأمل موسيماني في مواصلة تفوقه على كايزر، ففي 18 مواجهة خاضها ضد الفريق الملقب بـ(الملوك) حقق المدرب الجنوب أفريقي 7 انتصارات و6 تعادلات فيما تلقى 5 هزائم.

ويطمع موسيماني في أن يكون كايزر تشيفز ضحيته الثانية من فرق جنوب أفريقيا خلال النسخة الحالية للمسابقة، بعدما سبق له أن قاد الأهلي لتخطي عقبة فريقه السابق صن داونز من دور الثمانية، بعدما فاز عليه 2 / صفر ذهابا بالقاهرة، قبل أن يتعادل معه 1 / 1 في مدينة بريتوريا الجنوب أفريقية.

ومازالت تلك المواجهة عالقة في ذهن موسيماني، بعدما تعرض لانتهاكات وهتافات مسيئة من جماهير فريقه السابق، التي طاردت حافلة الأهلي وهي في طريقها لملعب المباراة.

ومنح فوز الأهلي في مبارياته الثلاث الأخيرة بالدوري المصري قبل المواجهة الأفريقية المرتقبة، مزيدا من الثقة لموسيماني بشأن قدرة الفريق على تحقق لقبه العاشر في البطولة.

وقال موسيماني بعد فوز الأهلي 4 / 1 على مضيفه مصر المقاصة يوم الأحد الماضي في لقائه الأخير بالدوري المحلي "الفريق يقدم مستويات مميزة، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين على كافة الأصعدة، وهو ما يظهر بشكل عملي من خلال كم الفرص التي يتحصل عليها الفريق في المباريات".

شدد مدرب الأهلي "كان من المهم أن نحقق الفوز في بطولة الدوري قبل السفر إلى المغرب لخوض نهائي دوري الأبطال ، وهو الهدف الذي نسعى لتحقيقه، وكان من الرائع للغاية أن يظهر اللاعبون بهذه الصورة وأن نحقق الفوز بهذه النتيجة".

ويأمل موسيماني في تسجيل ظهوره الثالث في مشواره التدريبي والثاني على التوالي بكأس العالم للأندية، التي تجرى باليابان في كانون ديسمبر المقبل، بعدما قاد الأهلي للحصول على المركز الثالث في النسخة الماضية للمونديال التي جرت بقطر خلال فبراير الماضي، ليكرر الإنجاز الذي حققه الفريق بالبطولة، عندما حصل على المركز ذاته عام 2006 مع جوزيه.