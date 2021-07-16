الامارات | خسارة قاسية لمنتخب الإمارات الأولمبي أمام البرازيل وديا

شكرا لقرائتكم خبر عن خسارة قاسية لمنتخب الإمارات الأولمبي أمام البرازيل وديا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى منتخب الإمارات الأولمبي لكرة القدم خسارة قاسية أمام نظيره المنتخب البرازيلي بخمسة أهداف مقابل هدفين خلال المباراة الودية التي جمعتهما أمس الخميس في صربيا في ختام المعسكر الخارجي الذي يقيمه المنتخب الأولمبي هناك ضمن تحضيراته للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عاما المقررة في أوزباكستان في 2022، علما أن المنتخب الأولمبي سيلعب ضمن المجموعة الخامسة التي تضم إلى جانبه منتخبات عمان والهند وقيرغيزستان التي ستلعب مبارياتها في أكتوبر المقبل.

ورغم الخسارة الكبيرة التي تعرض لها المنتخب الأولمبي الا أن التجربة تعد مفيدة جدا للاعبين وللجهاز الفني لمنتخب الإمارات الأولمبي بقيادة المدرب الإسباني دينس سيلفا للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف المنتخب ومعالجة الاخطاء والسلبيات .

من جانبه فإن منتخب البرازيل الأولمبي يستعد هو الآخر للمشاركة مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو اعتبارا من 23 الجاري.

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