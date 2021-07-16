اتحاد الكرة يستقر على انطلاق الدورى الجديد فى النصف الثانى من سبتمبر

القاهرة - سامية سيد -

استقر مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة علي انطلاق الدوري الجديد 2021 - 2022 في النصف الثاني من شهر سبتمبر المقبل بسبب ضيق الوقت وكثرة الارتباطات الخاصة بالمنتخب الأول في الموسم الجديد للدوري، والذي يبدأ بمباراتين في سبتمبر في اطار التصفيات الافريقية المؤهلة لكاس العالم 2022 التي تستضيفها قطر ثم مباراتين في أكتوبر ومثلهم في نوفمبر علي أن يخوض المنتخب بطولة كأس العرب في نهاية نوفمبر وديسمبر ثم بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 التي تقام فى الكاميرون يناير المقبل .

ويحسم مسؤولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة شكل مسابقات دوري القسم الثاني واقامتة بنظام الثلاث مجموعات يتم تخصيص مجموعة منهم لاندية الشركات وأخري لأندية الصعيد والثالثة للاندية الشعبية ،وذلك بعد انتهاء مسابقة الدوري الممتاز وتحديدا بعد معرفة الفرق الثلاثة الهابطة من الدوري الممتاز الي القسم الثاني، ونوعية هذه الاندية وهل تنتمي إلى أندية الشركات أم الأندية الشعبية.

وسيتم عقد اجتماع وقتها لتحديد شكل مسابقة المظاليم في الموسم المقبل والأقرب هو إقامة مجموعة لأندية الشركات فى حالة هبوط ناديين من أندية الشركات للمظاليم.

في سياق أخر ، صرف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة 6 ملايين و800 ألف جنيه مستحقات متأخرة لجميع حكام الدوري المصري لمختلف الأقسام، وتم إرسال بعضها للمناطق لصرفها ويتولي اتحاد الكرة صرف المستحقات للمناطق ،وأكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لا يوجد أى متأخرات للحكام حتي الآن بعد صرف مبلغ الـ6 ملايين جنيه فى الساعات الأخيرة.